CTE açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Müjdeli haber geldi! Son dakika açıkcezaevi izin haberleri
CTE açıkcezaevi izinleri, Türkiye genelinde binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor. Adalet Bakanlığı açıkcezaevi izinleri 30 Kasım tarihine kadar dışarıda kalma imkanına sahip olan mahkumlar, bu izin süreci hakkında henüz bir açıklama yapılmaması dolayısıyla gündemi yakından takip ediyor. TBMM'de gündeme gelen 5. Yargı Paketi içerisinde ele alınması beklenen CTE açıkcezaevi izinleri, mahkumlar için kritik bir önem arz edecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Açık cezaevi izinleri 30 Kasım tarihinde sona erecek olması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için önem arz ediyor. Açık cezaevi izinleri, 5. Yargı Paketi içerisinde yer alması beklenen hususlar arasında bulunuyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım’da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor
TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.