Crohn hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı crohn belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

CROHN HASTALIĞI NEDİR? Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.



Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Sindirim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir.



Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri 'atlayabilir', böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.