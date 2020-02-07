Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den sürpriz

26 yaşındaki bir çocuk annesi Rodriguez, bu yıl 70'inci kez düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde bugüne kadar pek göstermediği bir özelliğini gözler önüne serdi. Festivalin üçüncü gecesinde sunuculuk yapan Georgina Rodriguez, hem skeçlerde oynadı hem de bir dans gösterisi sundu.