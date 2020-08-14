Denize atlamaya doyamadı

26 yaşındaki Arjantinli model, sevgilisi Ronaldo ile birlikte Fransa, Saint Tropez'de çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.Siyah bir bikini giyen Rodriguez, durmadan yata çıkıp tekrar denize atladı. Bu sırada da gözlerinin tuzlu sudan zarar görmemesi için deniz gözlüklerini de ihmal etmedi.Sevgilisi doya doya denizin keyfini çıkarırken Ronaldo da yatta oturup güneşlenmeyi tercih etti.Çift bir ara yatın arka kısmındaki şezlonglarda oturup bir yandan güneşlendi, bir yandan sohbet etti.Ronaldo ve Georgina Rodriuez, daha sonra da yatın güvertesine çıkıp yan yana uzandı ve güneşlendi.Bir süre önce nişanlandıkları iddia edilen Ronaldo ve Rodriguez'in birlikteliklerinden Alana adında bir kızları bulunuyor.Model olan Rodriguez, Ronaldo'nun diğer üç çocuğunu da kendi kızından ayırmıyor. Onlara da annelik yapıyor. Bir ara Ronaldo da sevgilisiyle birlikte denize girdi. İki sevgili yatın merdivenlerinde bir süre sohbet etti. Yat gezisine Cristiano Ronaldo'nun kendi adını taşıyan en büyük oğlunun da katıldığı görüldü. Ancak, diğer üç çocuk ortalarda yoktu.