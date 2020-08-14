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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 15:16,

Denize atlamaya doyamadı

Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun segilisi Georgina Rodriguez, denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

Mega News Agency 

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1YAT TURUNA ÇIKTILAR
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YAT TURUNA ÇIKTILAR

26 yaşındaki Arjantinli model, sevgilisi Ronaldo ile birlikte Fransa, Saint Tropez'de çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.

2DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI
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DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Siyah bir bikini giyen Rodriguez, durmadan yata çıkıp tekrar denize atladı.

3YATA ÇIKIP TEKRAR DENİZE ATLADI
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YATA ÇIKIP TEKRAR DENİZE ATLADI

Bu sırada da gözlerinin tuzlu sudan zarar görmemesi için deniz gözlüklerini de ihmal etmedi.

4RONALDO GÜNEŞLENDİ
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RONALDO GÜNEŞLENDİ

Sevgilisi doya doya denizin keyfini çıkarırken Ronaldo da yatta oturup güneşlenmeyi tercih etti.

5KEYİFLİ SOHBET
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KEYİFLİ SOHBET

Çift bir ara yatın arka kısmındaki şezlonglarda oturup bir yandan güneşlendi, bir yandan sohbet etti.

6SONRA BİRLİKTE GÜNEŞLENDİLER
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SONRA BİRLİKTE GÜNEŞLENDİLER

Ronaldo ve Georgina Rodriuez, daha sonra da yatın güvertesine çıkıp yan yana uzandı ve güneşlendi.

7BİR ÇOCUK ANNESİ
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BİR ÇOCUK ANNESİ

Bir süre önce nişanlandıkları iddia edilen Ronaldo ve Rodriguez'in birlikteliklerinden Alana adında bir kızları bulunuyor.

8BİR KIZLARI BULUNUYOR
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BİR KIZLARI BULUNUYOR

Model olan Rodriguez, Ronaldo'nun diğer üç çocuğunu da kendi kızından ayırmıyor. Onlara da annelik yapıyor.

9DENİZDE SOHBET
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DENİZDE SOHBET

Bir ara Ronaldo da sevgilisiyle birlikte denize girdi. İki sevgili yatın merdivenlerinde bir süre sohbet etti.

10EN BÜYÜK ÇOCUKLARI DA YANLARINDA
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EN BÜYÜK ÇOCUKLARI DA YANLARINDA

Yat gezisine Cristiano Ronaldo'nun kendi adını taşıyan en büyük oğlunun da katıldığı görüldü. Ancak, diğer üç çocuk ortalarda yoktu.

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