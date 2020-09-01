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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 10:09 | 

El ele, hayallere!

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez dört çocuklarıyla birlikte tatile devam ediyor.

Instagram

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1TATİLE DEVAM
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TATİLE DEVAM

Futbol sahalarının yıldızı Ronaldo, geniş ailesiyle birlikte çıktığı tatili sürdürüyor.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

35 yaşındaki Ronaldo ve 26 yaşındaki Rodriguez, İspanya'nın gözde tatil beldelerinde denizin ve güneşi tadını çıkarmaya devan ediyor. Rodriguez, sık sık sosyal medya hesabından tatilde çekilen pozlarını paylaşıyor.

3EL, ELE HAYALLERE
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'EL, ELE HAYALLERE'

Genç model, son olarak Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir pozlarını Instagram sayfasında "El ele, gerçekleştirilecek hayallere" notuyla paylaştı.

4ÇOK SAYIDA BEĞENİ GELDİ
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ÇOK SAYIDA BEĞENİ GELDİ

Rodriguez'in bu paylaşımına, 20.7 milyon takipçisinden yorum ve beğeni yağdı. Fotoğrafta tüm aile bir deniz kenarında el ele objektife gülerken görülüyor.

5DÖRT ÇOCUKLU AİLE
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE

Cristiano Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun ailesinin dört tane çocuğu bulunuyor. Ailenin dört çocuğundan biri olan Alana çiftin birlikteliğinden dünyaya geldi.

6HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR
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HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR

Diğer üç çocuğun annesi ise Rodriguez değil. Ronaldo'nun Alana dışında kendi adını taşıyan 10 yaşında bir oğlu ile üç yaşında Eva Marie, Mateo adında biri erkek diğeri kız ikizleri bulunuyor.

7ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLUYOR
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ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLUYOR

Georgina Rodriguez bir tek 2 yaşındaki Alana'nın öz annesi olmasına rağmen bütün çocuklara annelik yapıyor.

8MUTLU ÇİFT
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MUTLU ÇİFT

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

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