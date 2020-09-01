Futbol sahalarının yıldızı Ronaldo, geniş ailesiyle birlikte çıktığı tatili sürdürüyor.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
35 yaşındaki Ronaldo ve 26 yaşındaki Rodriguez, İspanya'nın gözde tatil beldelerinde denizin ve güneşi tadını çıkarmaya devan ediyor. Rodriguez, sık sık sosyal medya hesabından tatilde çekilen pozlarını paylaşıyor.
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'EL, ELE HAYALLERE'
Genç model, son olarak Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir pozlarını Instagram sayfasında "El ele, gerçekleştirilecek hayallere" notuyla paylaştı.
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ÇOK SAYIDA BEĞENİ GELDİ
Rodriguez'in bu paylaşımına, 20.7 milyon takipçisinden yorum ve beğeni yağdı. Fotoğrafta tüm aile bir deniz kenarında el ele objektife gülerken görülüyor.
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE
Cristiano Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun ailesinin dört tane çocuğu bulunuyor. Ailenin dört çocuğundan biri olan Alana çiftin birlikteliğinden dünyaya geldi.
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HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR
Diğer üç çocuğun annesi ise Rodriguez değil. Ronaldo'nun Alana dışında kendi adını taşıyan 10 yaşında bir oğlu ile üç yaşında Eva Marie, Mateo adında biri erkek diğeri kız ikizleri bulunuyor.
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ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLUYOR
Georgina Rodriguez bir tek 2 yaşındaki Alana'nın öz annesi olmasına rağmen bütün çocuklara annelik yapıyor.
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MUTLU ÇİFT
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.