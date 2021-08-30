Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinin ayrıntıları... Büyükşen (Necla -Metin) çiftini kim öldürdü?
Büyükşen cinayetinin ayrıntıları, Müge Anlı ve Tatlı Sert’in yeni sezonuyla birlikte gündem oldu. Programın sezon finali yapmasından kısa bir süre sonra Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıkmıştı. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Necla -Metin çiftini kim öldürdü?
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
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