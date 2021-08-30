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Televizyon
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 10:28 | 

Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinin ayrıntıları... Büyükşen (Necla -Metin) çiftini kim öldürdü?

Büyükşen cinayetinin ayrıntıları, Müge Anlı ve Tatlı Sert’in yeni sezonuyla birlikte gündem oldu. Programın sezon finali yapmasından kısa bir süre sonra Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıkmıştı. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Necla -Metin çiftini kim öldürdü?

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Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

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Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

38 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

8 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma ekipleri, Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ı teknik takibe aldı. Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin, komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimliklerini belirlediği Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

425 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan soruşturmanın ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, Büyükşen çiftinin saldırıda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile mehir yüzünden tartışma olan oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır, Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

5KİRALIK KATİL HEDEF ŞAŞIRMIŞ

KİRALIK KATİL HEDEF ŞAŞIRMIŞ

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

6KARDEŞLERİM BU OLAYDA MASUMDUR

'KARDEŞLERİM BU OLAYDA MASUMDUR'

Anne ve babasının katillerinin bulunması için sosyal medya ve televizyon kanallarındaki programlara katılan Büyükşen çiftinin doktor oğlu Osman Büyükşen de gün boyu adliyede olayı yakından takip etti. Büyükşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur'' ifadelerini kullandı.

7HAYATINI KAYBETTİ

HAYATINI KAYBETTİ

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), fenalaştı.Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Okşen’in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

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