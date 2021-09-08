Gündem Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 17:51 | 08 Eylül 2021 - 17:51

Covid yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır? Yakın temas ne demek?

Covid yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl bir düzenleme yapıldığı merak ediliyor. MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Buna göre yakın temaslı kişilere de nasıl bir uygulama yapılacağı belli oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı