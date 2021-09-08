Covid yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır? Yakın temas ne demek?
Covid yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl bir düzenleme yapıldığı merak ediliyor. MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Buna göre yakın temaslı kişilere de nasıl bir uygulama yapılacağı belli oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı
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1
Aynı sınıfta eş zamanlı, yani 10 gün içerisinde, birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.
2
Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.