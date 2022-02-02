Covid testi sonucu ne zaman çıkar? PCR test sonucu ne zaman çıkar? İşte ayrıntılar

Türkiye'de vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 102 bin 601 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 198 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İşte, PCR test sonucu hakkında bilgiler...
Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.