Covid testi ne zaman açıklanır? Korona test sonucu kaç günde çıkıyor?

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.



E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.



112 Acil Servisi E-Nabız’da



E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.