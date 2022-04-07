Covid test sonucu (PCR) ne zaman çıkar? İşte konuya dair ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 220 bin 536 test yapılırken 10 bin 314 Vaka belirlendi. Koronavirüsten 41 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 14 bin 332 oldu. İşte, PCR test sonucunda son durum...
Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.