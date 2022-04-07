Covid test sonucu (PCR) ne zaman çıkar? İşte konuya dair ayrıntılar

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.