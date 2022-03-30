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Covid test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR test sonucunda sonuç tarihi bilgisi

#Covid#Test

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi. 63 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vaka sayıları hızla artarken, test yaptıran vatandaşlar da sonuçlara odaklandı. Peki, Covid test sonucu ne zaman çıkar?

1/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonucunda sonuç tarihi bilgisi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,34 olarak belirlendi. İşte, PCR test sonucunda son durum...

2/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonucunda sonuç tarihi bilgisi

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

3/3KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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#Covid#Test