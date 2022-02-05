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Covid test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR test sonucunda son durum

#Covid Test Sonucu#Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayıları hızla artarken, test yaptıran vatandaşlar da sonuçlara odaklandı. Peki, Covid test sonucu ne zaman çıkar?

1/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonucunda son durum

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 468 bin 152 testte 111 bin 157 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. İşte, PCR test sonucunda son durum...

2/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonucunda son durum

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

3/3KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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#Covid Test Sonucu#Koronavirüs