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Covid test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR test sonuçları hakkında bilgiler

#Covid Test Sonucu#Koronavirüs#Pcr Testi

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Pek çok kişi de yeni yapılan test sonuçlarına odaklandı. Peki, Covid test sonucu ne zaman çıkar?

1/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonuçları hakkında bilgiler

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

2/3KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

3/3Covid test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR test sonuçları hakkında bilgiler

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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#Covid Test Sonucu#Koronavirüs#Pcr Testi