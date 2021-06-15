Covid olanlar ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? İşte koronavirüs geçirenlerin aşı olması hakkında bilgi
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. Peki, Covid olanlar ne zaman aşı olacak?
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da geçmişte kovid olan kişilerin ne kadar süre sonra aşı olması gerektiği merak konusu oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçiren kişilerin bir süre sonra aşı olmasında sorun yok. Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:
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"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."