Covid geçirenler ne zaman aşı olur? İşte koronavirüs geçirenlerin aşı durumu hakkında bilgi
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, covid geçirenlerin ne zaman aşı olabileceği merak konusu oldu. Peki, covid geçirenler ne zaman aşı olur?
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Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi. Çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da merak ettikleri konuları internette sorguluyor. En çok merak edilenlerden biri de "Covid geçirenler ne zaman aşı olur?" sorusu. İşte bu sorunun yanıtı...
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçiren kişilerin bir süre sonra aşı olmasında sorun yok. Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:
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"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 aşılama kampanyasının başlatılmasının ardından haziranda 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı uygulandı, yaş sınırı da 50'den 18'e kadar indi.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyon 500 bini aştı.
Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılarak aşılamanın hızlandırılmasının ardından 1-24 Haziran'da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı.
Böylece şu ana kadar yapılan Kovid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı.
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılanan yaş ve meslek gruplarında da bu ay hızlı ilerleme sağlandı.
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Haziranda aşılanmaya başlanan gruplar
Ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 1 Haziran'da 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
45 yaş ve üzerindekiler 10 Haziran'dan itibaren randevu alarak birinci doz aşılarını oldu.
Kovid-19'la mücadelede 40 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına 14 Haziran'da başlanırken, 35 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da 17 Haziran'dan itibaren aşı randevularını aldı.
30 yaş ve üzerindekiler için aşı randevuları 20 Haziran'da açılırken, 25 yaş ve üzerindekilerin aşıları da 23 Haziran'da yapılmaya başlandı.
Öte yandan, haziranda, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm öğretmenler ve avukatlar, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
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18 yaş üzerindekilerin aşılanmasının ardından son aşamaya geçilecek
Bugünden itibaren 18 yaş ve üzerindekiler randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında üçüncü aşamanın son basamağında yer alan bu grubun aşılanmasının ardından dördüncü ve son aşamaya geçilecek.
Son aşamada, sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar için süreç başlayacak.