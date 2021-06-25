Covid geçirenler ne zaman aşı olur? İşte koronavirüs geçirenlerin aşı durumu hakkında bilgi

Haziranda aşılanmaya başlanan gruplar Ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 1 Haziran'da 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.



45 yaş ve üzerindekiler 10 Haziran'dan itibaren randevu alarak birinci doz aşılarını oldu.



Kovid-19'la mücadelede 40 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına 14 Haziran'da başlanırken, 35 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da 17 Haziran'dan itibaren aşı randevularını aldı.



30 yaş ve üzerindekiler için aşı randevuları 20 Haziran'da açılırken, 25 yaş ve üzerindekilerin aşıları da 23 Haziran'da yapılmaya başlandı.



Öte yandan, haziranda, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm öğretmenler ve avukatlar, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.