Covid geçirenler ne zaman aşı olur? İşte koronavirüs geçirenlerin aşı durumu hakkında bilgi
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, covid geçirenlerin ne zaman aşı olabileceği merak konusu oldu. Peki, covid geçirenler ne zaman aşı olur?
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Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi. Çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da merak ettikleri konuları internette sorguluyor. En çok merak edilenlerden biri de "Covid geçirenler ne zaman aşı olur?" sorusu. İşte bu sorunun yanıtı...
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçiren kişilerin bir süre sonra aşı olmasında sorun yok. Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:
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"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."