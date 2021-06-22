Covid geçirenler ne zaman aşı olur? İşte koronavirüs geçirenlerin aşı durumu hakkında bilgi

Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi. Çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da merak ettikleri konuları internette sorguluyor. En çok merak edilenlerden biri de "Covid geçirenler ne zaman aşı olur?" sorusu. İşte bu sorunun yanıtı...