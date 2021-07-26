Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte Kovid 19 geçirenler için aşı süresi!
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi. Geçmişte koronavirüs ile enfekte olan ve halihazırda hastalığı atlatan vatandaşlar, aşı için ne zaman randevu alabileceklerini merak ediyor. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor. İşte, Kovid 19 geçirenler için aşı süresi...
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Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Biontech aşısında iki doz arası hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Koca, Kovid-19 aşısının birinci dozunu Biontech olanların ikinci dozlarını 3 hafta sonra yaptırabileceklerini söyledi.
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BAKAN KOCA AÇIKLADI
Bilim Kurulu'nun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:
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"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.