Gündem Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 12:50 | 26 Temmuz 2021 - 12:50

Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte Kovid 19 geçirenler için aşı süresi!

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi. Geçmişte koronavirüs ile enfekte olan ve halihazırda hastalığı atlatan vatandaşlar, aşı için ne zaman randevu alabileceklerini merak ediyor. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?