Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir? İşte koronavirüs atlatanların merak ettikleri sorunun yanıtı

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERDE TEK DOZ YETERLİ Mİ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de başlayan Bilim Kurulu toplantısına, Alman Biontech firmasının Türk ortakları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci çifti de katıldı. Bakan Koca, toplantının ardından, video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Prof. Dr. Şahin ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklama yaptı.



Prof. Dr. Şahin, bugüne kadar aşıyı 30’dan fazla varyantlara deneylediklerini kaydederek, "Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.



Enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir. Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra. Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşların zamanında aşı olması gerekiyor" dedi.



Prof. Dr. Şahin, Türkiye’de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istediklerini kaydederek, "Biz Türkiye’ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için" ifadelerini kullandı.



