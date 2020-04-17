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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 12:28,

Covid 19 Türkiye haritasında 17 Nisan Corona Virüsü son durum: Türkiye ve dünyadaki güncel vaka, ölüm sayısı

Corona Virüsü son verileri tüm dünyada güncellendi. Amerika'da dün son 24 saatte gelen veriler kan dondurdu. ABD'de bir günde 5 bine yakın kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 671 bini geçti. Covid 19 haritasındaki son durum ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda güncel rakamları açıkladı. 40 bini aşan test sayımız ile virüsle mücadelenin ilk gününden bu yana en yüksek test rakamına ulaşıldı. Peki Corona virüsü son durumunda Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları nedir? İşte gelen son bilgiler ve dünyadaki gelişmeler

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16 Nisan corona virüs son durum haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla duyuruldu. Bakan Koca, günlük vaka sayısında iyileşen ve vefat eden hasta sayısını twitter adresinden açıklayarak, corona tablosu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca salı günü yaptığı son bilgilendirme toplantısında ise test sayısında artış olmasına rağmen vaka sayısında düşüş olduğunu belirtti. Ülkemizde yaşanan Corona Virüs salgının yanı sıra vatandaşlarımız dünyadaki gelişmeleri de merak ediyor. 15 Nisan verilerine baktığımızda ise dünya genelinde Corona Virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı. ABD'den gelen son dakika haberi ise kan dondurdu.. Ülkede Covid 19 nedeniyle son 24 saatte ölüm sayısı 5 bine yaklaştı! İtalya ve ABD'de ise corona virüs vaka sayısı bilançosu yükselmeye devam ediyor. Açıklanan verilere bakıldığında toplamda 133 binden fazla kişinin öldüğü görülürken, 510 bin fazla kişi corona virüs vakasınında iyileşerek sağlığına kavuştuğu bildirildi. 16 Nisan verilerine göre Türkiye'de ise günlük iyileşen sayısı binin üzerine çıktı. Peki Türkiye'de ölüm sayısı ve vakalardaki son durum nedir? İşte son tablo ve illere göre corona virüs dağılım haritası.
Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.165.500 vaka görülürken, toplamda 145.705 kişi hayatını kaybetti. 550.453 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 671.425 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 56.236 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 33.286 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 184.948 vaka bulunurken, 19.315 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 74.797 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 168.941 bin vaka bulunuyor. Ülkede 22.170 kişi hayatını kaybederken, 40.164 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'dan gelen son verilere bakıldığında 147.091 vaka bulunan ülkede, 17.941 kişi hayatını kaybederken, 33.327 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 137.698 vaka bulunurken, bunların 81.800'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 4.093 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 104.148 vaka bulurken, 13.759 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 377 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 77.995 vaka meydana gelirken, bunların 4.869'ü hayatını kaybetti. Toplamda 52.229 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2ABDDE KORKUNÇ TABLO BİR GÜNDE 5 BİNE YAKIN ÖLÜM

ABD'DE KORKUNÇ TABLO BİR GÜNDE 5 BİNE YAKIN ÖLÜM


ABD'de yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" Corona Virüsü vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları Corona Virüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

3ABDDE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.

New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

52 bin 739 hasta iyileşti

ABD'de 3 milyon 262 bin 921 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 773 artışla 52 bin 739'a ulaştı.

Ülke genelinde 104 bin 39 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

416 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYISI NE KADAR OLDU

16 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Koca paylaşımında, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

5CORONA SON DURUM TABLOSU

CORONA SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugünkü vefat edenlerin sayısının 115 artarak bin 518'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, " 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korona virüse ilişkin 14 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403‘e yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, açıklamaya göre bugün, 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 65 bin 111 olurken, toplam 4 bin 799 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 87 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 809 kişi oldu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

7Filyasyon nedir

Filyasyon nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde corona virüs salgınının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu belirtirken bunda en etkili yöntemin Filyasyon olduğunu açıkladı.

Filyasyon, bulaşıcı hastalıklarla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Bakan Koca yaptığı açıklamada; ''Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyon ile sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız gibi uygulayan başka bir ülke olmadı. İlk vakadan itibaren pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Filyasyonda bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyor, tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor” şeklinde konuştu.

“Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz”

Testlerin herkese yapılmamasına karşı çıkan eleştirilere ilişkin konuşan Bakan Koca, “Genel tarama zaten doğru yöntem değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir Hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı bulgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor. Yaygın temas taramasına gitmek ve sıkı takip. Salgının önüne geçmenin yolu bu. Hasta kaybı artış oranı hızında da vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5'inci haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görülmemesi tesadüfü değildir” ifadelerini kullandı.

“Temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettik”

Filyasyon uygulamasına ilişkin detayları paylaşan Koca, bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettiklerini aktararak, “Bunların yüzde 95,8'ine ulaştık, takiplerini yaptık. Ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Bugüne temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Yeni tanı konduğunda ne yapıyoruz? Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Vaka tespit edildiğinde aile fertleri ve iş arkadaşları, aynı adres bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Ekiplerimiz harekete geçiyor” dedi.

“Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır”

Filyasyon ekibinin biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluştuğunu belirten Bakan Koca, “Bu ekipler, vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip, hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimleri çalışmalarını takip etmektedirler. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır.

Filyasyon çalışmasında temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır. İstanbul'da bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'tür. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Bu kişilerde belirtti ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimiz ile kurduğumuz bu sistem

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Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Ercüment Ovalı ile yaptığı röportajda çok merak edilen süreç hakkında bilgi aldı. Sosyal medyada gündem olan 23 Nisan tarihine olan işaret ise vatandaşların en çok merak ettiği konu.. İşte Erücment Ovalı'nın Corona Virüsü hakkındaki çalışmaları

Ercüment Ovalı: 'Çalışmalarımızı 23 Nisan’da tüm dünya görecek'

Ercüment Ovalı ile herkesin çok merak ettiği koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarını konuştuk. 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı’na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor. O önerileri şunlar:

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Plazmanın tedavide kullanılması yanında asıl önemli çalışmalarından biri de koronavirüse karşı önleyici aşının bulunması.

Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, “Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek” diyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti. Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.

10TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

Fahrettin Koca son verileri bu şekilde yorumladı; 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!'

11Türk bilim insanları Kovid-19a karşı başvurulan sıtma ilacı klorokii sentezledi

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'kloroki'"i sentezledi

Kovid-19'un tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi.

Pek çok ülkede Kovid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir'le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalışmaya başladıklarını bildiren Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı."

Doç. Dr. Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, "Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz." dedi.

12Vaka sayıları 1000den fazla olan ülkeler

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler


"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 166 bin 831, İtalya 156 bin 363, Fransa 132 bin 591, Almanya 127 bin 854, İngiltere 84 bin 279, Çin 82 bin 160, İran 71 bin 686, Türkiye 56 bin 956, Belçika 29 bin 647, Hollanda 25 bin 587, İsviçre 25 bin 415, Kanada 24 bin 383, Brezilya 22 bin 318, Portekiz 16 bin 585, Rusya 15 bin 770, Avusturya 13 bin 945, İsrail 11 bin 145, Güney Kore 10 bin 573, İsveç 10 bin 483, İrlanda 9 bin 655, Hindistan 9 bin 240, Japonya 8 bin 82, Peru 7 bin 519, Ekvador 7 bin 466, Şili 7 bin 213, Polonya 6 bin 674, Norveç 6 bin 525, Avustralya 6 bin 351, Romanya 6 bin 300, Danimarka 6 bin 174, Çekya 5 bin 991, Pakistan 5 bin 374, Malezya 4 bin 683, Meksika 4 bin 661, Filipinler 4 bin 648, Suudi Arabistan 4 bin 462, Endonezya 4 bin 241, BAE 4 bin 123, Sırbistan 3 bin 630, Panama 3 bin 400, Lüksemburg 3 bin 281, Katar 2 bin 979, Finlandiya 2 bin 974, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 967, Ukrayna 2 bin 777, Kolombiya 2 bin 776, Tayland 2 bin 579, Belarus 2 bin 578, Singapur 2 bin 532, Arjantin 2 bin 208, Güney Afrika 2 bin 173, Yunanistan 2 bin 114, Mısır 2 bin 65, Cezayir 1914, İzlanda 1701, Moldova 1662, Fas 1661, Hırvatistan 1600, Macaristan 1458, Irak 1352, Yeni Zelanda 1349 , Estonya 1309, Kuveyt 1234, Slovenya 1205, Bahreyn 1136, Azerbaycan 1098, Litvanya 1062, Ermenistan 1013, Bosna Hersek 1009 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1005."

13Türkiyede ilk vaka

Türkiye'de ilk vaka


11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

14ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

15İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

16İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

17KOCAELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

KOCAELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

18ZONGULDAK CORONA VİRÜS HARİTASI

ZONGULDAK CORONA VİRÜS HARİTASI

19SAKARYA CORONA VİRÜS HARİTASI

SAKARYA CORONA VİRÜS HARİTASI

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