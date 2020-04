Covid 19 Türkiye haritası vaka ve ölüm sayıları.. 16 Corona Virüsü son dakika haberleri ve illere göre vaka tablosu

Filyasyon nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde corona virüs salgınının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu belirtirken bunda en etkili yöntemin Filyasyon olduğunu açıkladı.



Filyasyon, bulaşıcı hastalıklarla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Bakan Koca yaptığı açıklamada; ''Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyon ile sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız gibi uygulayan başka bir ülke olmadı. İlk vakadan itibaren pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Filyasyonda bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyor, tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor” şeklinde konuştu.

“Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz”

Testlerin herkese yapılmamasına karşı çıkan eleştirilere ilişkin konuşan Bakan Koca, “Genel tarama zaten doğru yöntem değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir Hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı bulgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor. Yaygın temas taramasına gitmek ve sıkı takip. Salgının önüne geçmenin yolu bu. Hasta kaybı artış oranı hızında da vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5'inci haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görülmemesi tesadüfü değildir” ifadelerini kullandı.

“Temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettik”

Filyasyon uygulamasına ilişkin detayları paylaşan Koca, bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit ettiklerini aktararak, “Bunların yüzde 95,8'ine ulaştık, takiplerini yaptık. Ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Bugüne temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Yeni tanı konduğunda ne yapıyoruz? Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Vaka tespit edildiğinde aile fertleri ve iş arkadaşları, aynı adres bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Ekiplerimiz harekete geçiyor” dedi.

“Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır”

Filyasyon ekibinin biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluştuğunu belirten Bakan Koca, “Bu ekipler, vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip, hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimleri çalışmalarını takip etmektedirler. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır.

Filyasyon çalışmasında temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır. İstanbul'da bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'tür. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Bu kişilerde belirtti ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimiz ile kurduğumuz bu sistem