Covid 19 Türkiye haritası (corona virüs map) - Koronavirüsü hangi ilde kaç vaka var?
Koronavirüs salgını ile birlikte dünya genelinde virüs haritasındaki son durum merak ediliyor. Hem Türkiye'de yaşananlar hem de dünya genelindeki son durum vatandaşların internette en çok arama yaptığı konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka ve ölüm sayılarını 15 Nisan Çarşamba günü paylaşacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Trabzon Covid 19 haritasındaki son durumu.. Peki 15 Nisan verilerine bakıldığında covid 19 hangi ülkede ne durumda? İşte Covid 19 Türkiye haritası (corona virüs map) - Koronavirüsü hangi ilde kaç vaka var? sorularının cevabı..
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Koronavirüs salgını dünya genelinde sürerken, covid 19 haritasında hangi ülkelerin ne durumda olduğunu ve Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısını merak eden vatandaşlar koronavirüs Türkiye haritası aramalarını internette sıklıkla yapıyorlar. Peki Türkiye'deki son durumun ardından hangi ilde kaç vaka var, ölüm sayısı nedir?
Fahrettin Koca yaptığı son açıklamanın ardından verileri bu şekilde analiz etti.
Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız! TÜRKİYE TEDAVİDE FARKLI BİR YAKLAŞIMA SAHİP. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda Hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok. FİLYASYON, BU SİSTEMLİ MÜCADELE gözle görülür sonuçlar veriyor. Tablolar, bize, üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! SALGININ ÖNÜNÜ KESMENİN YOLU FİLYASYONDUR! Hasta kaybı artış oranı hızında da, vaka artış hızındaki düşüşe benzer bir veriye sahibiz: Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir.
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Hastalık bir haftada görülen maksimum vaka sayısına Amerika’da 11, Çin’de 7. haftada ulaştı. Bizde ise en çok vaka sayısına 4. haftada ulaştı. 4. haftada Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti! ŞU ANKİ VERİLERLE, YAYILMA HIZINI KONTROL ALTINA ALMAYA BAŞLAMIŞ DURUMDAYIZ.
Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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Koronavirüs haritasında Ankara'nın ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında İzmir'in ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında Koceli ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında Zonguldak ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında İstanbul ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında Sakarya ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı
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Koronavirüs haritasında Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Trabzon ilçelerine göre Covid 19 vaka dağılımı