Covid 19 testi kaç günde çıkar? Covid 19 test sonucu öğrenme ekranı

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN? Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiyseniz karantina süreniz son temasınızdan bir gün sonra başlar ve 14 gün sürer.



Korona testi sonucunuz pozitif ise,



Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.



Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.



Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.