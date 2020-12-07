Covid 19 testi kaç günde çıkar? Covid 19 test sonucu öğrenme ekranı
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 testi, koronavirüsle mücadelenin bir parçası. Covid-19 testinin geç kalmadan yapılması, hem hastanın kendisini hem de yakın çevresini koruması adına kritik önem taşıyor. İlk kez Covid-19 testi yaptıracak olan vatandaşların merak ettiği konuların başında test sonucunun süresi geliyor. Peki, Covid 19 testi kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
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Korona virüste kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. Salgınla mücadelenin en başında, bu merkezler İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bulunuyordu. Merkezler daha sonra artırıldı ve diğer kentlere yayıldı.
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TESTLER NEREDE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde, "Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır" ifadesi yer alıyor. Özel kurumlar ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmişlerse test yapabiliyor.
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COVİD-19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test sonucunu Sağlık Bakanlığının E-nabız uygulaması üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz.
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KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiyseniz karantina süreniz son temasınızdan bir gün sonra başlar ve 14 gün sürer.
Korona testi sonucunuz pozitif ise,
Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.
Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.
Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.