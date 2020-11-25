Covid 19 test ücreti ne kadar, test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama

Covid-19 Test Ücreti Ne Kadar? Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.



Yazıda, salgınla mücadele kapsamında Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT-PCR testinin yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarında ve sadece Kovid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere, Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışılmasına izin verildiği anımsatıldı.



Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedildi.



Yazıda, Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu ve RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.