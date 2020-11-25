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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 17:27 | 

Covid 19 test ücreti ne kadar, test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama

Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde yaşanan artışla birlikte Covid-19 testi yaptıranların sayısı da artış gösterdi. Diğer tüm tahlil sonuçları olduğu gibi Covid 19 test sonucu da e Nabız sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz. Peki, Covid 19 test ücreti ne kadar? Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar? İşte Covid 19 testiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları…

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Covid-19’da Kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. Covid-19 testi ilk etapta ağız ve burundan sürüntü çubukları yardımıyla sıvı örneklerinin alınmasıyla yapılıyor. Sıvı örnekleri laboratuvara gönderilerek test ediliyor. Vatandaşlar, Covid - 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor.

2Covid-19 Test Ücreti Ne Kadar
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Covid-19 Test Ücreti Ne Kadar?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, salgınla mücadele kapsamında Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT-PCR testinin yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarında ve sadece Kovid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere, Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışılmasına izin verildiği anımsatıldı.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

Yazıda, Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu ve RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

3Covid-18 Test Sonucu Kaç Günde Çıkar
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Covid-18 Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

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İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz. E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

5E Nabız Kullanımı Hakkında Bilgiler
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E Nabız Kullanımı Hakkında Bilgiler

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir.e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır. İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

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