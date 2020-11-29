Covid 19 test sonucu sorgulama: E nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?
Koronavirüs test sonucunu öğrenmek isteyenler e-nabız giriş ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde sistem üzerinden açıklanıyor. Peki, e nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı, test yaptıranlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını e-nabız sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz için barkod nonuzu, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmelisiniz.
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
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İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.