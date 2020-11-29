MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCovid 19 test sonucu sorgulama: E nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?
GeriGündem Covid 19 test sonucu sorgulama: E nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 17:31 | 

Covid 19 test sonucu sorgulama: E nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucunu öğrenmek isteyenler e-nabız giriş ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde sistem üzerinden açıklanıyor. Peki, e nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı, test yaptıranlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını e-nabız sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz için barkod nonuzu, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmelisiniz.

2COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
Abone Olgoogle-news

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi