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Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR testi sonuçları hakkında bilgi

#Covid 19 Test#Covid

Özel ve devlet hastanelerinde uygulanabilen PCR testi ardından sonuçların ne kadar sürede çıkacağı merak konusu oldu. PCR testi sonuçlarının çıkış süresi değişiklik gösterebiliyor. Peki, Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar?

1/3Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR testi sonuçları hakkında bilgi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. İşte, PCR testi sonuçları hakkında bilgi...

2/3Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar İşte PCR testi sonuçları hakkında bilgi

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

3/3KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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#Covid 19 Test#Covid