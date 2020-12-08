Covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? e Nabız koronavirüs test sonucu öğrenme

E-DEVLET'TEN E-NABIZ UYGULAMASINA NASIL GİRİLİR? 1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Giriş

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. kimlik numaranız ile

sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil 1). e-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil 2’de gördüğünüz e-Devlet girişine yönlendirilirsiniz.



2. e-Devlet Şifreniz Yoksa

e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırıp

telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk sayfada “e-Nabız Sistemi Kullanım Koşulları” bulunmaktadır.

Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi Kullanım Koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.