Covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? E nabız koronavirüs test sonucu öğrenme
Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar test yaptırdıktan sonra covid 19 test sonuçlarını beklemeye başladılar. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Peki, covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? İşte e-nabız koronavirüs sonucu sorgulama ekranı
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Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını e-nabız sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
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İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.