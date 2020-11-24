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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 15:39 | 

Covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? E nabız koronavirüs test sonucu öğrenme

Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar test yaptırdıktan sonra covid 19 test sonuçlarını beklemeye başladılar. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Peki, covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? İşte e-nabız koronavirüs sonucu sorgulama ekranı

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Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını e-nabız sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

2COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

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İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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