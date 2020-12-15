Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? e Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama

Koronavirüs test sonucu, e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Covid olup olmadığından şüphelenen vatandaşlar test yaptırarak sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Testler devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılabiliyor. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz için barkod nonuzu, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmeniz gerekiyor. İşte e-nabız covid 19 test sonucu sorgulama ekranı