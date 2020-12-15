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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:32 | 

Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? e Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama

Covid test sonucu sorgulama işlemi, testini yaptıran vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs test sonuçları e-nabız üzerinden görüntülenebiliyor. Devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde test yaptıranlar daha sonra sistem üzerinden pozitif veya negatif olduklarını öğrenebiliyorlar. Peki koronavirüs test sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar

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Koronavirüs test sonucu, e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Covid olup olmadığından şüphelenen vatandaşlar test yaptırarak sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Testler devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılabiliyor. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz için barkod nonuzu, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmeniz gerekiyor. İşte e-nabız covid 19 test sonucu sorgulama ekranı

2COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

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İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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