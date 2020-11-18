Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? E nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama

Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonucun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sorgulama işlemi e-Nabız üzerinden gerçekleştiriliyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.