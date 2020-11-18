Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? E nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama
Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar testlerini yaptırdıktan sonra sonuçlarının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu online olarak sorgulayabiliyorlar. Peki covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? İşte koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı
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Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonucun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sorgulama işlemi e-Nabız üzerinden gerçekleştiriliyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
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COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.