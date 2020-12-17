Covid 19 meslek hastalığı mı olacak? Meslek hastalığı (Vazife malülü) ne demek? Düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) meslek hastalığı sayılmasını içeren yeni düzenleme için talimat verdi. Düzenlemenin ardından koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. Peki, meslek hastalığı (vazife malülü) ne demek? İşte Düzenlemenin detayları
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14 Aralık’ta gerçekleşen kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının bir süredir beklediği “meslek hastalığı” düzenlemesi için düğmeye basıldığını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırma sağlanacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır." İfadelerini kullandı.
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Düzenleme üzerinde Sağlık Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte mesai yaparken, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
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Meslek hastalığı nedir?
Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine göre ise; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.