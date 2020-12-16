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Kaan ULU-Onur Can KARTAL-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 12:40 | 

Covid-19 hastalarının 'refakatçileri' sağlık çalışanları

KORONAVİRÜS hastalarına ücret karşılığında bakmak için son dönemde sosyal medyada refakatçi borsası oluştuğu belirtilirken, pandeminin başından bu yana Covid-19 hastalarının en büyük destekçisi sağlık çalışanları oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, hem yoğun bakım hem de servislerde tedavi gören Covid-19 hastalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, yanlarında olarak moral veriyor.

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