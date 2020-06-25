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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 00:21,

Koronavirüs aşısında önemli gelişme! Oxford Üniversitesi açıkladı

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışıyorlar. Oxford Üniversitesi'nden umutlandıran yeni haberler geldi.

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Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken ülkelerden artan vaka ve ölüm sayısı haberleri gelmeye devam ediyor.

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Bilim insanları hastalığın bulaşmasını önlemek için çalışırken bir yandan da Covid-19'u durduracak bir aşı geliştirmek için uğraşıyorlar.

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Aşı çalışmalarının bir kısmında hayvan deneyleri tamamlandı ve insan deneyleri için hazırlıklar başladı.

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İngiltere’de aşı çalışmalarının yürütüldüğü yer olan Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran bir haber geldi.

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Oxford'da yapılan aşı çalışmalarında insan deneylerinin üçüncü fazına geçildi.

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Üniversiteden bilim adamlarının yaptığı son açıklamaya göre domuzlar üzerinde denenen aşı koronavirüs karşı daha güçlü antikor üretilmesi için iki doz halinde uygulanabilecek.

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Kızamık, kabakulak gibi hastalıklarda uygulanan bu yönteme göre aşılar iki doz halinde uygulandığında hem daha çok antikor üretiyor hem de hastalığa karşı bağışıklık daha güçlü ve uzun süreli oluyor.

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Bazı bilimsel çalışmalar aşının koruyuculuğunun sadece 6 ay ila 1 yıl arasında süreceğini öngörüyordu.

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Bu açıklama aşının Covid-19'a karşı koruyuculuğu konusunda umut yarattı.

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Oxford Üniversitesi'nin elde ettiği bulgulara göre şu an üzerinde çalışılan ve 'ChAdOx1 nCoV-19' adı verilen aşı domuzlarda üretilen antikorun Covid-19 virüsüne güçlü bir şekilde bağlanması sağlıyor ve bu da enfeksiyonu önlüyor.

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Araştırmacılar domuzlarda alınan bu olumlu sonuç için kesin şeyler söylemiyorlar ancak aşının kısıtlı bir gönüllü grubunda uygulanmaya başladığı ve sonuçların merakla beklendiği bildiriliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dünya çapında 135 aşı geliştiriliyor.

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İki doz aşının etkili olduğu yapılan çalışmalar sonucunda kanıtlanırsa aşı üretimi ve dağıtılması konusunda atılacak adımlar da hızlanmış olacak.

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Domuzların vücudundaki antikor oluşumunun insanlara benziyor oluşu bilim insanlarını umutlandıran başka bir faktör. Domuzlarda alınan bu başarılı sonucun insanlar için de umut verici olduğu düşünülüyor.

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İki doz aşı deneyleri domuzlar üzerinde yaklaşık bir aylık bir sürede test edildi. İlk doz aşının yapıldığı domuzlar virüse karşı antikor üretti.

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İlk dozun ardından bir ay geçtikten sonra aynı miktarda aşıyı ikinci doz olarak domuzlara enjekte eden uzmanlar şaşırtıcı sonuçla karşılaştı.

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Domuzlar ikinci doz aşıyı aldıktan sonra vücutları daha fazla antikor üretmeye başladı.

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Bilim insanları denenen aşının sadece antikor üretmekle kalmadığını, aynı zamanda virüsle mücadelede önemli rol oynayan 'T-hücreleri'nin de sayısının arttığını bildirdiler.

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Antikorlar ve T-hücreleri bir araya geldiğinde aşının virüs için çok daha iyi bir koruyuculukta olabileceği düşünülüyor.

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Dünya, bu sevindirici haberden sonra gözlerini Oxford Üniversitesi'ne çevirdi ve açıklanacak yeni güzel haberleri beklemeye başladı.

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