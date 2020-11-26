Covid- 19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı'nın yerli aşı açıklaması

Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını şu sözlerle duyurdu: "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."