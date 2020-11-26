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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 16:54 | 

Covid- 19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı'nın yerli aşı açıklaması

Covid-19 aşısının Türkiye’ye geleceği tarih Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında ele alındı. Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yapan Koca, dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlattı. Peki, Covid- 19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte aşı çalışmalarıyla ilgili son durum…

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantılarında ele alınması gereken önlemlerin yanı sıra Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili de çalışmaları aktarıyor. Koca, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

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Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını şu sözlerle duyurdu: "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."

3Sağlık Bakanı Koca yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi
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Sağlık Bakanı Koca yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi

Sosyal medya hesabından yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

5SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA
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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Aşı ile ilgili çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıyla ilgili de son durumu açıkladı. Koca, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada “Dünyada tüm aşı platformalarında aşı geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Aşı Değerlendirme Komisyonu'nun onayını alan tüm bilim insanlarımızı ayrım yapmaksızın destekliyoruz. Nisanda ilk yerli COVID-19 aşımıza kavuşmayı ümit ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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