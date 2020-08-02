Coşkun Sabah'tan eleştirilere sert yanıt: Ne yaptığımı iyi biliyorum
Coşkun Sabah bayramın birinci gününde, Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sahne öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçı, Hürriyet Kelebek’e verdiği röportajda kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi:
2
Abone Ol
“Gayet normal bir babalık görüşü yaptım. Onu da saptırmışlar. Ben üniversite okuyan bir kız babası olarak kızımın mayolu fotoğrafını Instagram sayfasında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?
3
Abone Ol
Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?”
4
Abone Ol
Sabah sözlerini şöyle sürdürdü: “Normal Türk örf ve âdetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.”
5
Abone Ol
Sanatçı, “Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu” sorusuna “Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok” diye yanıtladı.