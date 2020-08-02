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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 08:13,

Coşkun Sabah'tan eleştirilere sert yanıt: Ne yaptığımı iyi biliyorum

Coşkun Sabah bayramın birinci gününde, Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

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Sahne öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçı, Hürriyet Kelebek’e verdiği röportajda kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi:

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“Gayet normal bir babalık görüşü yaptım. Onu da saptırmışlar. Ben üniversite okuyan bir kız babası olarak kızımın mayolu fotoğrafını Instagram sayfasında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?

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Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?”

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Sabah sözlerini şöyle sürdürdü: “Normal Türk örf ve âdetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.”

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Sanatçı, “Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu” sorusuna “Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok” diye yanıtladı.

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