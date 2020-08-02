Coşkun Sabah'tan eleştirilere sert yanıt: Ne yaptığımı iyi biliyorum

Sabah sözlerini şöyle sürdürdü: “Normal Türk örf ve âdetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.”