Coşkun Sabah, kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırmıştı... Takip ettiği hesaplar çok konuşuldu

'MAYOLU FOTOĞRAFI OLMAZ' Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğiniz günlerde bikinili pozları ile haber olmuştu. Coşkun Sabah bu fotoğraflarla ilgili Kelebek'ten Ömür Gedik'e verdiği röportajda "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" demişti.