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Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 14:36,

Coşkun Sabah, kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırmıştı... Takip ettiği hesaplar çok konuşuldu

Bikinili pozlar paylaştığından ötürü kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırdığını açıklayan Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesaplar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Pandemi döneminde yaptığı “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” açıklamasıyla uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü müzisyen bu defa kızı Roza Sabah ile gündemde.

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'MAYOLU FOTOĞRAFI OLMAZ'

Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğiniz günlerde bikinili pozları ile haber olmuştu. Coşkun Sabah bu fotoğraflarla ilgili Kelebek'ten Ömür Gedik'e verdiği röportajda "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" demişti.

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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesapları inceleyen sosyal medya kullanıcıları Sabah'ın pek çok sayıda genç kadını takip ettiğini gördü.

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