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Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli? Coşkun Sabah çıkardığı kitapla konuşuluyor

#Coşkun Sabah#Coşkun Sabah Şarkıları#Coşkun Sabah Kitabı

Usta sanatçı Coşkun Sabah şarkıları ve udi olmasının yanında şimdi de kitabıyla gündemde yer alıyor. Şarkısının adını taşıyan 'Anılar Şimdi Gözümde Canlandılar' kitabında yer alan hikayeler şimdiden merak konusu oldu. Bülent Ersoy ile ilgili de bir hikaye paylaşan Coşkun Sabah kitabıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte unutulmaz Coşkun Sabah şarkıları...

1/3Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli Coşkun Sabah çıkardığı kitapla konuşuluyor

Hayatını kitaplaştıran Coşkun Sabah, Bülent Ersoy ile ilgili bir hikayeyi yıllar sonra gün yüzüne çıkardı. Coşkun Sabah konuyla katıldığı 2. Sayfa programında konuyla ilgili, "Beddua filminin müziklerini ben yaptım, Bülent Ersoy kendi adını yazdırdı" açıklamasında bulundu. Şarkıları ve hayatı merak konusu olan Coşkun Sabah son günlerde kitabıyla da gündemde yer alıyor. İşte CoşkunSabah hakkında bilgiler...

2/3COŞKUN SABAH KİMDİR

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

3/3Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli Coşkun Sabah çıkardığı kitapla konuşuluyor

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlendi, çiftin Roza ve Helen adını verdikleri iki kızlarının olduğu evlilik 2017 yılında sonlandı.

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