Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli? Coşkun Sabah çıkardığı kitapla konuşuluyor

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.



Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.



Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.