Coşkun Sabah: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor. İşte bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
Bir dönemin en bomba aşkı olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı yeniden gündemde... Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.
GÜNLERCE AĞLADI
Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınlayan Yıldırım fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.
EFSANE KADRO
Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...
Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.
MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor.
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