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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 08:28,

Coşkun Sabah: ‘Geçinemiyorum’ dediğimi ispat edene 1 milyon dolar

Coşkun Sabah önceki gün yeni şarkısını tanıttı. Sabah, son dönemde eleştirilen “Geçinemiyorum” açıklamasıyla ilgili “Bu kelimeyi demedim. Söylediğimi ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim” dedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Coşkun Sabah önceki gün Pulihoz Grand House Bebek’te “Yalan Yıllar” adlı yeni şarkısının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Davete basın mensuplarının yanı sıra Sabah’ın yakın dostları Tamer Karadağlı ve işadamı Sinan Vardar ile da katıldı. Şimdiye kadar dillerden düşmeyen 95 şarkı yaptığını belirten sanatçı “Şarkılarım çocuklarım gibidir. 95 çocuğu olan bir babayım. Şimdi bu lafımı da yanlış anlarlar” dedi.

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“Parası olmayan beni anlayamaz” sözleriyle son günlerde çok sayıda eleştiri alan Sabah, ifadelerinin çarptırıldığını belirtti:

“Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı."

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"Bir sabah uyanıyorum ki, ‘Coşkun Sabah’a yardım kampanyası kuralım, yok efendim ben 100 TL veririm diyen mi görürsün neler neler. Sırf bu yüzden servetimi açıklamak durumunda kaldım. Ondan dolayı da topa tutuldum. Ben bu hafta Twitter hesabımı kapatıyorum. Buradan tüm sanatçı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Orası küfür mecrası’ dedi

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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