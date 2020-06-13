Coşkun Sabah: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?

Koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, söylediği iddia edilen "Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerine açıklık getirdi.
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2. Sayfa'ya konuşan sanatçı şunları söyledi:
"Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce konuştuk, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz. Söylediklerimin yerini değiştirdiler."
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"Gayet samimi bir itirafta bulundum. 'Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Benim söylemim bu."
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"Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?"
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"'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.