Çorum'da tarlada gök taşı buldu, 180 bin dolara ABD'ye sattı! Ziyaretçi akını...

Gök taşı düştü konusu gündeme geldiğinde birçok kişi telefonla arayıp ulaşıyor. 'Siz nasıl buldunuz, biz nasıl arayalım, nasıl buluruz' diye soruyorlar. Biz de 'Şu şekilde bulun' diyemiyoruz, çünkü biz de tesadüfen bulduk.