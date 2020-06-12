Çorum'da aslan paniÄŸi! Ä°hbar yaÄŸdÄ±, fotokapanlar yerleÅŸtirildi
Ã‡ORUM'un Bayat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil kÃ¶yÃ¼nde, aslan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki iddianÄ±n ardÄ±ndan jandarmaya farklÄ± kÃ¶ylerden de aslan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde ihbarlar gelmeye baÅŸladÄ±. Jandarma bÃ¶lgede dron ve dÃ¼rbÃ¼nlerle arama yaparken, Bayat KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, Ã§evre illerdeki sirklerden kaÃ§an aslan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in harekete geÃ§ti.
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Bayat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil kÃ¶yÃ¼ne yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre uzaklÄ±ktaki merada, sÃ¼rÃ¼de otlayan 2 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, son 2 ayda yabani hayvan saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayÄ±p, telef oldu. SÃ¼rÃ¼nÃ¼n Afganistan uyruklu Ã§obanÄ±, bÃ¼yÃ¼kbaÅŸlara saldÄ±ran hayvanÄ±n aslan olduÄŸunu, cep telefonu kamerasÄ± ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini iddia etti. 2 kadÄ±n da ot toplamak iÃ§in aynÄ± bÃ¶lgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gÃ¶rdÃ¼klerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. KayÄ±p hayvanlarÄ±nÄ± aramak iÃ§in bÃ¶lgeye giden 2 kardeÅŸ ise aynÄ± yerde yavru aslan gÃ¶rdÃ¼klerini iddia etti.
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FOTOKAPANLAR YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°
Bu iddialar Ã¼zerine AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil KÃ¶yÃ¼ MuhtarÄ± Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen sazlÄ±k alanda, arama yaptÄ±. AyrÄ±ca bÃ¶lge dronla havadan kontrol edildi. DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleÅŸtirdi. TÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen aslanÄ±n izine rastlanamazken, kÃ¶ylÃ¼ler de dÃ¼rbÃ¼n ve tÃ¼feklerle bÃ¶lgeye gidip, arama yapÄ±yor.
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ASLAN GÃ–RDÃœK Ä°HBARI YAÄžIYOR
Jandarma ekiplerine, farklÄ± kÃ¶ylerden aslan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde ihbarlar gelmeye baÅŸladÄ±. Ä°hbarlar Ã¼zerine bu kÃ¶ylere de jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma dron ve dÃ¼rbÃ¼nlerle aslan ararken, kÃ¶ylere kurulan fotokapanlar da takibe baÅŸladÄ±. Aslan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± en son ihbarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÃ¶pÃ¼klÃ¼ kÃ¶yÃ¼nde devam ediyor.
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SÄ°RKLERDEN KAÃ‡AN ASLAN ARAÅžTIRILIYORÂ
Bayat KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ise kentte ve Ã§evre illerdeki sirklerden kaÃ§an aslan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Yetkililer, sirk gÃ¶revlilerine ulaÅŸarak, varsa aslanlarÄ±nÄ±n kontrol etmelerini bildiriyor.
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MUHTAR: 4-5 KÃ–YDEN Ä°HBAR GELÄ°YOR
AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil KÃ¶yÃ¼ MuhtarÄ± Hasan Durak, aslan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, Ã‡orumdan jandarmalar geldi. Ã‡evre kÃ¶ylerden de ihbar gelmeye baÅŸladÄ±. BugÃ¼n de en son KÃ¶pÃ¼klÃ¼ KÃ¶yÃ¼nde bir Ã§oban gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸ. Ama Ã§oban Ã§ok net gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ediyor.
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En yakÄ±n zamanda sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± istiyoruz, inÅŸallah fotokapanlardan da bir sonuÃ§ Ã§Ä±kar. FotokapanlarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgeye girilmesi sakÄ±ncalÄ±. Åžu ana kadar 4-5 kÃ¶yden ihbar geldi. HayvanlarÄ±mÄ±zÄ± aslanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere gÃ¶tÃ¼rmÃ¼yoruz, baÅŸka yerlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz. O taraf Ã§ok verimliydi, su falan da vardÄ± ÅŸu an hayvanlarÄ±mÄ±z aÃ§. Ä°nÅŸallah bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼mlenir, kÃ¶ylÃ¼ler Ã§ok tedirgin dedi.
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BELEDÄ°YE BAÅžKANI: YILLAR Ã–NCE KAPLAN GÃ–RÃœLMÃœÅžTÃœ
Bayat Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem ÃœnlÃ¼ de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "KÃ¶ylÃ¼ler, kendi imkanlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektiler. Daha sonra milli parklardan ekipler gelerek, bÃ¶lgeye fotokapan kurdu. Jandarma da gerekli Ã¶nlemleri aldÄ±. Åžu an bÃ¶lge fotokapan ve dronlarla takip ediliyor. KÄ±sa zamanda bu yabani hayvanÄ±n ne olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak. Ama tarihi bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, 1890lÄ± yÄ±llarda bu bÃ¶lgede Anadolu parsÄ± veya Anadolu kaplanÄ± denilen bir kaplan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde bilgi var. Bundan da yola Ã§Ä±karak, bu konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. Bizim ilÃ§emiz coÄŸrafi olarak Ã§ok orta yerde hem Karadeniz hem de Anadolu iklimi yaÅŸanÄ±yor. O nedenle hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸimiz Ã§ok fazla. Hayvan ve bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi var. Ben de Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rdÃ¼m, gerÃ§ekten de aslana benziyor ancak vatandaÅŸlar korktuÄŸu iÃ§in fotoÄŸraflar net deÄŸil. KÃ¶ylÃ¼ler, iki bÃ¼yÃ¼k hayvan ve yavrularÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade ediyorlar. Birinin erkek, diÄŸerinin diÅŸi olduÄŸu kanaatindeler. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n telef olmasÄ±ndan sonra kÃ¶ylÃ¼ de panik yaÅŸÄ±yor. Ä°hbar sayÄ±sÄ± o nedenle arttÄ±."
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'Ä°KÄ° JANDARMA EKÄ°BÄ° DRONE UÃ‡URDU'
AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil KÃ¶yÃ¼ BekÃ§isi Battal Åžahin, iki jandarma ekibinin bugÃ¼n kÃ¶ye geldiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Jandarma ekipleri iki araÃ§la geldiler, onlarÄ± aslanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Dron uÃ§urdular, aradÄ±k taradÄ±k ama bir ÅŸeye rastlamadÄ±lar. OrasÄ± sazlÄ±k, kamÄ±ÅŸlÄ±k bir alan. Orada arama yaptÄ±lar ama herhangi bir ÅŸeye rastlayamadÄ±lar. BulunmasÄ±nÄ± bir an Ã¶nce istiyoruz, herkes tedirgin" dedi.