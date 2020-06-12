BELEDÄ°YE BAÅžKANI: YILLAR Ã–NCE KAPLAN GÃ–RÃœLMÃœÅžTÃœ Bayat Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem ÃœnlÃ¼ de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "KÃ¶ylÃ¼ler, kendi imkanlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektiler. Daha sonra milli parklardan ekipler gelerek, bÃ¶lgeye fotokapan kurdu. Jandarma da gerekli Ã¶nlemleri aldÄ±. Åžu an bÃ¶lge fotokapan ve dronlarla takip ediliyor. KÄ±sa zamanda bu yabani hayvanÄ±n ne olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak. Ama tarihi bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, 1890lÄ± yÄ±llarda bu bÃ¶lgede Anadolu parsÄ± veya Anadolu kaplanÄ± denilen bir kaplan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde bilgi var. Bundan da yola Ã§Ä±karak, bu konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. Bizim ilÃ§emiz coÄŸrafi olarak Ã§ok orta yerde hem Karadeniz hem de Anadolu iklimi yaÅŸanÄ±yor. O nedenle hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸimiz Ã§ok fazla. Hayvan ve bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi var. Ben de Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rdÃ¼m, gerÃ§ekten de aslana benziyor ancak vatandaÅŸlar korktuÄŸu iÃ§in fotoÄŸraflar net deÄŸil. KÃ¶ylÃ¼ler, iki bÃ¼yÃ¼k hayvan ve yavrularÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade ediyorlar. Birinin erkek, diÄŸerinin diÅŸi olduÄŸu kanaatindeler. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n telef olmasÄ±ndan sonra kÃ¶ylÃ¼ de panik yaÅŸÄ±yor. Ä°hbar sayÄ±sÄ± o nedenle arttÄ±."