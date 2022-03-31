Çorum sahur saatleri: 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Çorum'da iftar ve sahur saat kaçta ne zaman?

İftardan sahura kadar en az 2 litre su tüketilmesini isteyen Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, "İftara gelirsek; kesinlikle hurma ve veya su ile orucumuzu açıyoruz. Başlangıç olarak çok sıcak olmamak şartıyla çorbamızı içiyoruz, 5-10 dakika dinlenip diğer yemekleri yiyoruz. Bu sayede fazla enerji alımının ve şişkinliğin önüne geçmiş oluruz. Ana yemekler olarak et ve/veya sebze yemekleri yiyebiliriz fakat yemeklerin suyunu tüketmemeye özen gösterelim bu şekilde daha az yağ almış oluruz. Küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnemeye özen gösterelim yoksa hazımsızlık ve şişlik şikayetleri oluşabilir. Susuz kalan vücudumuza suyun yerine konulması için iftardan sahura kadar geçen sürede en az 2 litre su içmeliyiz. İftar sonrasında yapılabiliyorsa 15-30 dakikalık yürüyüşler sizi rahatlatacak ve ağırlık oluşumunun önüne geçecektir. Ramazan ayında çoğu kişinin canı tatlı çekmektedir. Tatlı tercihlerini sütlü tatlı olarak yapmalıyız. İftarla birlikte değil, ara öğün şeklinde olursa çok daha güzel ve dengeli olmuş olur. Ramazan ayında meyve ve sebze tüketiminde eksiklikler görülmektedir. Bu yüzden iftardan sahura kadar kesinlikle ara öğünler yapmalıyız. Bu ara öğünlerde meyvelere, kuru yemişlere, süt ve süt ürünlerine yer verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.