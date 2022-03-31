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Çorum sahur saatleri: 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Çorum'da iftar ve sahur saat kaçta ne zaman?

#Çorum#Ramazan#Sahur Saatleri

Çorum sahur saatleri ile 81 ilde imsak vakitleri belli oldu. İftar ve imsak vaktini 2022 Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklayan Diyanet, Müslümanların gündeminde yer alan sahur saat kaçta? sorusuna yanıt verdi. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesine göre, Çorum iftar ve sahur saatleri imsak vakitleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Ramazanın ilk sahur gecesi oruca niyet edecek olanlar ilk orucu cumartesi günü tutacaklar. Peki, göre Çorum'da iftar ve sahur saat kaçta, ne zaman? İşte, 2022 Çorum imsak vakitleri, iftar ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler.

1/4Çorum sahur saatleri: 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Çorumda iftar ve sahur saat kaçta ne zaman

Çorum İmsak ve sahur vakti, Ramazan ayının gelmesiyle sahur hazırlıklarına başlayanların gündemine geldi. Sahur vakti öncesi oruç tutmak için sahur sofralarına oturacak olanlar Çorum İmsak saati ile oruca niyet edecekler. Ramazan orucu sahur vakitleri Diyanet 2022 bilgileri ile belli oldu. Çorum sahur ve imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisine göre 04:49 olacak.

2/4ÇORUM İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

ÇORUM İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÇORUM İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:4906:1612:4916:2319:1220:33
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:4706:1412:4916:2319:1320:34
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:4506:1312:4816:2419:1420:36
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:4306:1112:4816:2419:1520:37
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:4206:0912:4816:2419:1620:38
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:4006:0812:4716:2519:1720:40
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:3806:0612:4716:2519:1820:41




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3/4UZMANLARDA RAMAZANDA BESLENME UYARISI

UZMANLARDA RAMAZAN'DA BESLENME UYARISI

Kütahya’da diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.Sahurda protein içeriği yüksek olan yumurta ve peynirin sofralardan eksik edilmemesini isteyen Üzüm, "İlk olarak sağlık sorunu yaşamayıp oruç tutan insanlarda, beslenme yanlışlığı olduğunda kilo alımına çok yatkın olmaktadırlar. Ramazanda ilk olarak sahura kalkıyoruz kesinlikle kalkmadan yatmak veya hiç yemeden yatmıyoruz. Sahurda gözleme, börek, poğaça türü şeylerden genellikle uzak duruyoruz. Bunların yerine protein içeriği yüksek olan yumurta ve peyniri sofradan eksik etmiyoruz. Yumurta ve tercih ettiğiniz peynir gün boyu aç kalmanızın önüne geçecektir. Bunun yanında sahurda kesin ama kesin bol salata hazırlıyoruz, vitamin ve mineral eksikliğinin ve gün boyu susuz kalmamızın önüne geçecektir. Sahurda ise beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmenizi öneriyorum. Bu sayede kan şekerimiz gün boyu daha çok dengede kalacaktır. Eğer pide tercih edeceksek ve kilo problemimiz varsa sade pide tercih edilmelidir bu sayede susamdan gelecek yağ alımının önüne geçeriz" şeklinde konuştu.

4/4Çorum sahur saatleri: 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Çorumda iftar ve sahur saat kaçta ne zaman

İftardan sahura kadar en az 2 litre su tüketilmesini isteyen Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, "İftara gelirsek; kesinlikle hurma ve veya su ile orucumuzu açıyoruz. Başlangıç olarak çok sıcak olmamak şartıyla çorbamızı içiyoruz, 5-10 dakika dinlenip diğer yemekleri yiyoruz. Bu sayede fazla enerji alımının ve şişkinliğin önüne geçmiş oluruz. Ana yemekler olarak et ve/veya sebze yemekleri yiyebiliriz fakat yemeklerin suyunu tüketmemeye özen gösterelim bu şekilde daha az yağ almış oluruz. Küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnemeye özen gösterelim yoksa hazımsızlık ve şişlik şikayetleri oluşabilir. Susuz kalan vücudumuza suyun yerine konulması için iftardan sahura kadar geçen sürede en az 2 litre su içmeliyiz. İftar sonrasında yapılabiliyorsa 15-30 dakikalık yürüyüşler sizi rahatlatacak ve ağırlık oluşumunun önüne geçecektir. Ramazan ayında çoğu kişinin canı tatlı çekmektedir. Tatlı tercihlerini sütlü tatlı olarak yapmalıyız. İftarla birlikte değil, ara öğün şeklinde olursa çok daha güzel ve dengeli olmuş olur. Ramazan ayında meyve ve sebze tüketiminde eksiklikler görülmektedir. Bu yüzden iftardan sahura kadar kesinlikle ara öğünler yapmalıyız. Bu ara öğünlerde meyvelere, kuru yemişlere, süt ve süt ürünlerine yer verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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#Çorum#Ramazan#Sahur Saatleri