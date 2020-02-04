Coronavirüsünü ilk o fark etmişti! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı
Coronavirüsünden etkilen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktorLi Wenliang'ın inanılmaz hikayesi...
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30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj o güne damgasını vurdu:
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"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."
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34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıkladı, "Hastalık coronavirüsüne benziyor."
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SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı...
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Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanıyor.
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YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU
Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söyledi.
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Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulundu.
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Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil.
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Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyor.
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Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalıştı.
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ARTIK O DA HASTA
Yeni tip coronavirüsü şu ana kadar 425 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu ve 20 bini aşkın insan enfekte olmuş durumda bu insanlara doktor Li de dahil...
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Hastanedeki yoğun bakım yatağından açıklamalarda bulunan Li, virüsün cumartesi günü kendisine de bulaştığını açıkladı.
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Li şu anda bir acil durum ünitesinde iyileşmeye çalışıyor...