Coronavirüsü'nde son dakika haberler: Ölü ve vaka sayısı artıyor.. Simge isimlerden Li Wenliang hayatını kaybetti
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Gece yarısı ölü ve vaka sayısı güncellendi... Virüsü gizli mesajla ilk kez duyuran Doktor Li ile ilgili çelişkili açıklamalara nokta konuldu. Virüsün tedavisi için SARS ve MERS deneyi yapılacak. Sokaklarında korkunun kol gezdiği Çin'de ana yolların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı birçok yerde kontrol noktalarının kurulduğu belirtiliyor... Dünyayı korkutan bir risk resmen duyuruldu... Öte yandan kritik bir tarih verildi: "15 Mart" İşte tüm detaylar...
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761 hasta deney için başvurdu...
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Dünyayı sarsan virüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. İşte yaşananlar...
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İNGİLTERE'DE YENİ VAKA
İngiltere'de, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edilen kişi sayısı 3'e çıktı.İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka bir hastanın daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 3 oldu." ifadesini kullandı.
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İKİNCİ UÇAK HAZIRLIĞI
Whitty, ismi ve uyruğu açıklanmayan kişinin virüsü İngiltere'de kapmadığı bilgisini paylaştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için pazar günü ikinci uçağın gönderileceği belirtildi.
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9 ŞUBAT'TAN 15 MART'A
Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istemesini "aşırı tepki" olarak niteleyerek, "Aşırı tepki göstermenin faydalı olmadığını söyledik. Makul şekilde tepki vermeleri için Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dinlemelerini istedik." dedi. Bu arada Air France, Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasının 9 Şubat'tan 15 Mart'a uzatıldığını duyurdu.
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10 GÜN İZİNSİZ ÇALIŞIP ÖLDÜ
Diğer yandan Çin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu. Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.
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50 MİLYONA MÜHÜR
Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.
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DOKTOR Lİ BİLMECESİ SON BULDU
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi. Li'nin kaldığı hastane ise iddiaları önce yalanladı sonra doğruladı.
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ÜZÜCÜ HABER GELDİ
Vuhan Merkez Hastanesi sosyal medyada hesaplarından doktorun durumunun kritik olduğunu ve hayatının kurtarılması için çaba harcandığını belirtmişti. Son açıklamada ise doktorun öldüğünü açıkladı.
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TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.
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DSÖ'DEN VEFAT MESAJI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin öldüğü iddiasının ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.
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KORKULAN OLUR MU? UGANDA'DA KARANTİNA
Uganda, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'den gelen yaklaşık 100 yolcuyu karantinaya aldığını duyurdu.Uganda Sağlık Bakanı Dr. Jane Aceng, yerel basına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen uçaktaki yaklaşık 100 kişinin çeşitli hastanelerde 14 gün karantinada tutulacağını söyledi. Karantina altındakilerin 44'ünün Çin vatandaşı olduğunu belirten Bakan Aceng, şu ana kadar ülkede tespit edilen koronavirüs vakası olmadığını kaydetti.
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GANA'DA DA 2 KARANTİNA
Havalimanlarında virüse karşı tedbirleri artıran Uganda hükümeti, Çin'deki Ugandalı öğrencileri tahliye planının olmadığını duyurmuştu.Öte yandan Gana'da da Çinli ve Arjantinli 2 kişi koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle karantinaya alındı.Başkent Akra'daki Korle Bu Eğitim Hastanesinde müşahede altında tutulan ve virüsü taşıyanlarla benzer semptomlar gösteren kişilerin ise test sonuçları bekleniyor. Afrika ülkelerinde şimdiye kadar teyit edilen koronavirüs vakasına rastlanmadı.
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DSÖ UYARMIŞTI
Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurmuştu ve Afrika ülkelerin işaret etmişti.
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ASIL NEDEN
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, “Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu” ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekmişti.
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SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF ÜLKELER
Ghebreyesus asıl endişeyi ise koronavirüsünün sağlık sisteminin zayıf olduğu ülkelere (Afrika gibi ülkeler) ulaşmasının oluşturduğunu belirtti.
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SARS VE MERS İLACI UMUDU
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgına karşı daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı başarı sağlayan bir ilacın deneneceği bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi.
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761 HASTADA KLİNİK DENEY
Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir’in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı. Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek.Diğer yandan Vuhan Virüs Bilim Enstitüsü, Remdesivir’in kullanımı için ülkenin patent verme makamlarına başvuruda bulundu.
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1500 HUBEYLİ ÜLKEYE GERİ GETİRİLDİ
Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, yurt dışında yaşayan 1500 Hubey sakininin eyalete geri getirildiğini duyurdu. Bu kapsamda Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Dışişleri Bakanlığının ilgili mekanizmalarının koordinasyonuyla 12 hava yolu seferi yapıldığı bildirildi.
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SOKAKLAR BOŞ
Çin'in Yiwu şehrinde yaşayan Türk vatandaşı, normalde binlerce kişinin bulunduğu bölgenin boş halini görüntüledi. Koronavirüs salgını ile mücadele eden şehirde ana yolların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı; birçok yerde kontrol noktalarının kurulduğu görüldü.Çin’in Zhejiang bölgesinin doğusunda Jinhuaya bağlı Yiwu şehrinde yaşayan Berker Yurdum isimli Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle adeta hayalet şehre dönen bölgeyi görüntüledi.
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BÜYÜK KORKU
Normalde binlerce insanın bulunduğu meydan, ana yollar ve sokaklarda kimsenin bulunmadığı; ana yolların giriş ve çıkışlarının ise bariyer ve otomobillerle kapatıldığı görüldü.Ticari işleri nedeniyle bu şehirde yaşayan Yurdum, insanların büyük korku yaşadığını, sokağa çıkamadıklarını; sokağa çıkanların ise yetkililerce durdurulup sağlık kontrolünden geçirildiğini ve dışarı çıkma nedenlerinin araştırıldığını söyledi.
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SON SAYILAR
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636'ya yükseldi.
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30 BİNİ GEÇTİ
Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı da 30 bin 867'ye ulaştı.