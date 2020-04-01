Coronavirüsten bulaşık eldiveniyle korundu

Gösteri dünyasının ünlüleri de herkes gibi coronavirüs ve onun yol açtığı covid-19 adlı hastalıktan korunmak için elinden geleni yapıyor. En çok uygulanan yöntem ise maske ve eldiven.Ama aralarından bazıları bu korunma olayına farklı yaklaşımlar getiriyor. Bunlardan biri de Nina Dobrev.Dobrev, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte veterinere gitti. Yüzünü şeffaf bir maskeyle koruyan Dobrev, ellerine de kırmızı bulaşık eldiveni taktı.Güzel oyuncu, köpeğinin kontrolünü yaptırdıktan sonra arkadaşıyla birlikte evinin yolunu tuttu.Bakalım gösteri dünyasının diğer ünlüleri coronavirüsten nasıl korunuyor?Ariel Winter alışverişe böyle gitti.Patrick Schwarzenegger beyaz bir maske tercih etti.Martin Sheen de kahve almaya maskeyle gitti.Bir dönem Ally McBeal adlı diziyle ünlenen Calista Flockhart da alışverişe maske ve eldivenle gitti.Reese Witherspoon, maske yerine fular kullandı. Cash Warren alışverişte maskeli önlem aldı.Joshua Jackson siyah maske taktı.Sharon Osbourne eldiven ve maskeyle sokağa çıktı.Sharon Osbourne'un kızı Kelly de siyah maskesiyle sokağa çıktı.