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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 11:27, /

Coronavirüsten bulaşık eldiveniyle korundu

Güzel oyuncu coronavirüsten korunma olayını farklı bir boyuttan algılayıp bulaşık eldiveni kullandı.

BACKGRID USA

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1VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

Gösteri dünyasının ünlüleri de herkes gibi coronavirüs ve onun yol açtığı covid-19 adlı hastalıktan korunmak için elinden geleni yapıyor. En çok uygulanan yöntem ise maske ve eldiven.

2FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRDİ

FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRDİ

Ama aralarından bazıları bu korunma olayına farklı yaklaşımlar getiriyor. Bunlardan biri de Nina Dobrev.

3KIRMIZI BULAŞIK ELDİVEN

KIRMIZI BULAŞIK ELDİVEN

Dobrev, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte veterinere gitti. Yüzünü şeffaf bir maskeyle koruyan Dobrev, ellerine de kırmızı bulaşık eldiveni taktı.

4KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Güzel oyuncu, köpeğinin kontrolünü yaptırdıktan sonra arkadaşıyla birlikte evinin yolunu tuttu.

5DİĞER ÜNLÜLER NE YAPIYOR

DİĞER ÜNLÜLER NE YAPIYOR?

Bakalım gösteri dünyasının diğer ünlüleri coronavirüsten nasıl korunuyor?

6MAVİ ELDİVEN

MAVİ ELDİVEN

Ariel Winter alışverişe böyle gitti.

7BEYAZ MASKE

BEYAZ MASKE

Patrick Schwarzenegger beyaz bir maske tercih etti.

8KAHVE MOLASI

KAHVE MOLASI

Martin Sheen de kahve almaya maskeyle gitti.

9ALIŞVERİŞ ÖNLEMİ

ALIŞVERİŞ ÖNLEMİ

Bir dönem Ally McBeal adlı diziyle ünlenen Calista Flockhart da alışverişe maske ve eldivenle gitti.

10FULARLA KORUNDU

FULARLA KORUNDU

Reese Witherspoon, maske yerine fular kullandı.

11MASKELİ ÖNLEM

MASKELİ ÖNLEM

Cash Warren alışverişte maskeli önlem aldı.

12SİYAH MASKE

SİYAH MASKE

Joshua Jackson siyah maske taktı.

13ANNE KIZ SOKAKTA

ANNE KIZ SOKAKTA

Sharon Osbourne eldiven ve maskeyle sokağa çıktı.

14ELDİVENSİZ ÇIKMADI

ELDİVENSİZ ÇIKMADI

Sharon Osbourne'un kızı Kelly de siyah maskesiyle sokağa çıktı.

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