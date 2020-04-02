Coronavirüse yakalanan Idris Elba'dan haber var

Coronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Idris Elba hastalığı yendiğini duyurdu.
TWITTER, SPLASH NEWS
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YİNE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yeni filminin çekimleri için New Mexico'da bulunan ve bu esnada corona virüse yakalandığını öğrenen Elba, ülkesine dönememiş, eşiyle birlikte karantinaya girmişti. Eşi Sabrina da bir hafta sonra test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
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HİÇ BELİRTİ GÖSTERMEDİK
Eşi ve kendisinin iyi olduğunu söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti.
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KURYLENKO DA HASTALIĞI YENDİ
Coronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Olga Kurylenko, Instagram sayfasından müjdeyi verdi: Tamamen iyileştim. Londra'da yaşayan 40 yaşındaki oyuncu geçen hafta ateşinin çok yükseldiğini ve kendini iyi hissetmediğini belirtip yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Kurylenko, corona virüsün neden olduğu Covid 19 hastalığının semptomlarından tamamen kurtulduğunu da yine Instagram sayfasından duyurdu. Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte evirde şömine başında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
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SADECE HAFİF ÖKSÜRÜĞÜM KALDI
Olga Kurylenko paylaşımına dün İngiltere ve bazı ülkelerde kutlanan Anneler Günü nedeniyle iyi dileklerini belirterek başladı. Ardından da yaşadıklarını anlattı: "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."
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ARTIK İYİ HİSSEDİYORUM
Rol aldığı James Bond serisinden Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Rol aldığı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen eski model yeni oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsün neden olduğu Covid- 19 hastalığına yakalandığını da geçen hafta Instagram sayfasından duyurmuştu.
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NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM
Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine corona virüs ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruları yanıtladı. Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.
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TAKSİDEN BİLE KAPMIŞ OLABİLİRİM
Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı. Olga Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği. Bindiği taksiden bile almış olabileceğini belirtti.
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Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.