Coronavirüs Türkiye ve dünya son durum tablosu: Koronavirüs 19 Mayıs vaka ve ölüm sayıları Covid 19 risk haritası
Corona virüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamaya devam ederken, iyileşen hasta sayısında da iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bugünü corona virüs tablosunu Twitter adresi üzerinden açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 olduğunu duyurdu. Türkiye günlük corona virüs tablosu iyiye doğru giderken, dünyadan da koronavirüs vaka ve hasta sayıları anlık olarak güncelleniyor. Son dakika bilgilere göre dünyada corona virüs vaka sayısı 4 milyon 805 bine ulaştı. ABD'de ise corona virüs ölüm sayısı 90 binin üzerine çıktı. Günlük corona virüs yoğunluk ve risk haritası değişirken, İngiltere'de son 24 saatte ölenlerin sayısı 545 artarak 34 bin 341'e çıktı. İşte, Türkiye ve dünyadan anlık corona virüs son durum bilgileri ve korona virüs risk haritası bilgileri...
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Corona Virüs salgını dünya genelinde 4.823.479 vaka sayısına ulaştı. 318.857 kişi hayatını kaybederken, 1.798.654 kişi ise Covid 19'u yenerek sağlığına kavuştu. Amerika ve Rusya'da kritik günler yaşanmaya devam ediyor. Amerika'da 1.508.957 vaka bulunurken, Rusya'da vaka sayısı 299.941 oldu. ABD'de toplamda 90.369 kişi hayatını kaybederken, Rusya'da 2.837 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki Dünya geneli ve Türkiye'de son 24 saatte neler yaşandı? İşte dünya geneli risk haritası ve ülkemizdeki son durum
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçerken, can kaybı 318 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 888 bine ulaştı. "Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 30'a yükselirken, can kaybı 91 bini, iyileşen sayısı ise 350 bini aştı.New York'ta salgın nedeniyle iptal edilen spor etkinlikleri, taraftarsız yeniden oynanmaya başlayacak.İngiltere'deki can kaybı 34 bin 796'ya, toplam vaka sayısı ise 246 bin 406'ya çıktı. Ülkede, Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku kaybı da eklendi.Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı.CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.Tabloya göre, son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından bugünün güncel corona virüs tablosunu açıkladı. Koca ayrıca şu açıklamalarda bulundu;
"Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Mayıs verilerini sosyal medya hesabından değerlendirirken, süreç hakkında dikkat edilmesi gereken konuları bir kez daha hatırlattı Koca, 'Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.'
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İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye, toplam vaka sayısı ise 225 bin 886'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 127 bin 326 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayısı 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.Ülkede 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.Fransa'da okulların açılmasıyla yeni vaka tespit edildiİspanya'daki can kaybı 27 bin 709'a yükselirken vaka sayısı 278 bin 188, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu.Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 239'a yükseldi, vaka sayısı 179 bin 569 olarak açıklandı. Ülkede 61 bin 728 kişi iyileşti. Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.Danıştay, salgın nedeniyle uygulamaya konulan "ibadethanelerde toplanma yasağı"nın kaldırılmasına hükmetti.Rusya'daki can kaybı 2 bin 722'ye yükselirken, vaka sayısı 290 bin 678 oldu. İyileşen sayısı 70 bin 209'a çıktı. Dağıstan Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı vakalardaki artış ise Rusya'da endişeye yol açtı.
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Rusya'daki can kaybı 2 bin 631'e yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 709 kişi artarak 281 bin 752 oldu. İyileşen sayısı ise 67 bin 373'e çıktı.
Brezilya'da ise can kaybı 15 bin 668'e yükselirken vaka sayısı 233 bin 648, iyileşen sayısı 89 bin 672 olarak kayda geçti.
Ülkede kademeli normalleşme süreci kapsamında lise öğrencileri yarın okullarına dönecek, diğer tüm sınıflar bu öğrenim sezonunu uzaktan eğitimle tamamlayacak.
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Brezilya'da can kaybı 16 bin 201'e yükselirken vaka sayısı 244 bin 52, iyileşen sayısı 94 bin 122 olarak kayda geçti. Halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti.
İsveç'te robotlu mülakat dönemi başladı
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesinin (DSA) 73. oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.
Belçika'da bazı okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başladı. Ülkedeki berber ve kuaför salonları, randevuyla müşteri kabul ederken, en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.
Almanya'da, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında yapılan seyahat uyarısının 15 Haziran'dan sonra kaldırılacağı ifade edildi.
Kovid-19 nedeniyle dünden itibaren can kaybının yaşanmadığı Avusturya'da, ilköğretim okulları kademeli olarak açıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.
Yunanistan Süper Ligi ekipleri, salgın nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.
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Hindistan binlerce göçmenden endişeli
Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği, İdlib'de salgına karşı günlük 10 bin tıbbi maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Kazakistan'da ibadethaneler, küçük kafeler, açık hava restoranları ve oteller sıhhi kurallara sıkı uymak şartıyla hizmete açıldı.
Avustralya'da, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de McDonald's şubelerine malzeme taşıyan sürücünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine fast-food zincirinin 12 şubesi geçici olarak kapatıldı.
Hindistan'da salgın dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçinin bir araya gelerek beklemesi, endişeye sebep oldu.
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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte 5 yeni vakaya rastlandı, yeni can kaybı olmadı. Ülkedeki vakaların yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.
Avrupa ülkeleri "normalleşmede" ikinci kapsamlı adımı yarın atmaya hazırlanıyorAlmanya'da salgın nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camiler, belirli kurallar çerçevesinde 20 Mayıs'tan itibaren tamamen ibadete açılacak.
Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak yarından itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak.
Macaristan'da ise 2 hafta önce taşrada son verilen dışarıya çıkma sınırlaması, yarından itibaren başkent Budapeşte'de de kaldırılacak.
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Yunanistan'da normalleşme adımları kapsamında kilise ve camiler sosyal mesafeye uyulması şartıyla bugün toplu ibadete yeniden açıldı.
Bulgaristan'da hükümete bağlı Kriz Masası, yarından itibaren ülkedeki alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verdi.
Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacakKanada Başbakanı Justin Trudeau, potansiyel bir Kovid-19 aşısının ilk Kanada klinik çalışmalarının Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.
Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar (50 bin dinar) ceza kesileceği bildirildi.
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Nijerya'da, hamileliği sırasında Kovid-19 tespit edilen kadının bebeği sağlıklı doğdu.
Tayland'da, ülkeye dışarıdan uçuş yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Etiyopya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.
Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildi.
Hindistan’da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
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Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedilirken Madagaskar'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Benin Cumhuriyeti'nde, salgına rağmen düzenlenen yerel seçimlere katılım düşük oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir ayda Kovid-19 vakası görülmediğini açıklandı.