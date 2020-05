Coronavirüs Türkiye ve dünya son durum tablosu: Koronavirüs 19 Mayıs vaka ve ölüm sayıları Covid 19 risk haritası

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye, toplam vaka sayısı ise 225 bin 886'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 127 bin 326 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayısı 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.Ülkede 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.Fransa'da okulların açılmasıyla yeni vaka tespit edildiİspanya'daki can kaybı 27 bin 709'a yükselirken vaka sayısı 278 bin 188, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu.Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 239'a yükseldi, vaka sayısı 179 bin 569 olarak açıklandı. Ülkede 61 bin 728 kişi iyileşti. Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.Danıştay, salgın nedeniyle uygulamaya konulan "ibadethanelerde toplanma yasağı"nın kaldırılmasına hükmetti.Rusya'daki can kaybı 2 bin 722'ye yükselirken, vaka sayısı 290 bin 678 oldu. İyileşen sayısı 70 bin 209'a çıktı. Dağıstan Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı vakalardaki artış ise Rusya'da endişeye yol açtı.