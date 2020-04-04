Coronavirüs Türkiye takvimi ve il il corona tablosu ... Son dakika ülkelere göre koronavirüs vaka ve ölüm sayısı

Corona virüsü son durum ve vaka sayısı Türkiye'deki gelişmeler takip edilirken, Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizde de yayılan corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısı son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 3 Nisan tarihi itibariyle dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bine yaklaşırken vaka sayısı ile 1 milyonu geçti. Kanada'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 208’e yükseldi. İtalya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681’e yükseldi. Fransa'da da hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 588 artarak 5 bin 91'e çıkarken, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki huzurevlerinde ölen bin 416 kişinin de eklenmesiyle toplam can kaybı 6 bin 507'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, illere göre vaka ve ölüm sayılarını bildirdi. Corona virüsünün en çok görüldüğü illeri Bakan Koca, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli olarak sıraladı. Peki, corona virüsünde son durum ve vaka sayısı ne? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla 3 Nisan corona tablosu ve Türkiye corona virüsü son durum canlı takip verileri hakkında ayrıntılı bilgiler....



Corona virüsü son durum ve vaka sayısı Türkiye ve Dünyada güncellenmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs salgınında son gelen bilgilere göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyondan fazla sayıya ulaştı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681’e yükseldi. Corona virüsüyle ilgili son dakika bilgiler Türkiye'de de gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan Cuma günü corona virüsü güncel vaka sayısını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, il il corona virüsü vaka sayısı ve illere göre koronavirüs dağılımını yeniden açıkladı.. Peki, en çok vaka hangi ilde var? İşte, Dünya ve Türkiye'de corona virüsüne yönelik son dakika gelişmeleri corona virüsü olan ülkelerde ve Türkiye'de son durum...



