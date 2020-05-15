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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 09:58,

Coronavirus Türkiye haritası son dakika: Koronavirüs Türkiye vaka ve ölüm sayıları ile en güncel Korona (Covid-19) tablosu

Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Coronavirüs (Korona virüs) tablosu, son dakika vaka ve ölüm sayısı hakkında detayları belirliyor. Dünya genelinde görülen en çok Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 418 bin kişi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunurken, 253 bin vaka ile Rusya ve 235 bin vaka sayısı ile İngiltere bu listenin ilk üç sırasının oluşturuyor. Diğer taraftan tüm dünyada 302 bin 468 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, en çok ölümün görüldüğü ülkeler 85 bin 906 ile Amerika, 33 bin 693 ile İngiltere ve 31 bin 368 ile İtalya olarak sıralanıyor. Koronavirüs tablosuna göre dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı ise 4 milyon 500 bin seviyesinde yer alıyor. İşte, Türkiye'den ve diğer tüm ülkelerden en son ve güncel Coronavirüs haberleri

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Dünya çapında 4 milyon 500 bin kişinin yakalandığı tespit edilen ve şu ana kadar 302 bin 468 kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs vakaları, pek çok ülkenin sosyal kısıtlamalara gitmesine neden oldu. An itibariyle 1 milyon 590 bin kişinin hastalıktan kurtulduğu görülen Coronavirüs tablosunda, Türkiye'nin ise vaka ve ölüm sayısı grafiği geçtiğimiz aya nazaran düşüş seyrinde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan Koronavirüs tablosu, iyileşen hasta, ölüm sayısı, yeni vaka sayısı gibi detayların görülmesine olanak sağlıyor. İşte, Coronavirüs için en son gelen bilgiler

SON DAKİKA CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 500 bin 850'ye çıktı.Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 1 milyon 448 bin 460 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (197 bin 838), Fransa (178 bin 878) ve Almanya (174 bin 636) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 144 bin 749 olarak açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 691 bin 647 kişi iyileşirken, 2 milyon 507 bin 152 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 144 bin 749, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1,5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

- Vefa Sosyal Destek grupları 5 milyon 674 bin haneye ulaştı

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusunun yapıldığı açıklanırken, 806 bin 767 başvurunun onaylandığı kaydedildi.

Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386'sının tedavi amaçlı olduğuna işaret edilirken, "94 bin 220'si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875'i birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastalığı bulunanlar, 4 bin 375'i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911'i ise diğer başvurular oldu." bilgisi paylaşıldı.

- Çalışma hayatında normalleşme talepleri

İşçi ve işveren konfederasyonları "çalışma hayatında normalleşme dönemi" taleplerini açıkladı. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK, Kovid-19 salgını sonrası, Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Üç konfederasyonun ortak açıklamasında, sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın tüm çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandırılması, istihdamını koruyan işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi taleplerine de yer verildi.

Açıklamada, "İşçi-işveren-kamu demeden ortak ve eş güdümlü hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Olumlu bakış açımızı sürdürerek, panik olmadan, el ele vererek, birlikte üreterek, bu süreci hep birlikte geride bırakacağımıza inancımız tam." ifadelerine yer verildi.

- AFAD: "Koronavirüsle mücadelede 71 milyon 294 bin 214 lira harcandı"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 71 milyon 294 bin 214 lira harcandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

77 ildeki 165 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 2 bin 9 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

- Meslek liseliler dezenfeksiyon yapan robot yaptı

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen robotla yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alan, ultraviyole ışınlarıyla kendi kendine dezenfekte edilebilecek.

Robot, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönebilen mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon tu?pleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor.

- Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdiİklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Korona geldi, hayat durdu, dünya nefes aldı. Bu sayede doğaya, ekosisteme, doğal yaşama ve biyolojik çeşitliliğe verilen zararı görmüş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Birpınar, "Kovid-19, bizlere iklim değişikliğine uyum için ne kadar çok çaba göstermemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. Evet, iklim değişikliği çok uzak bir tehdit değil esasında, koronavirüs gibi yanı başımızda." tespitinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yapıtğı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" dedi.

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Günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca 12 Mayıs corona virüs tablosuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.

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Corona virüs günlük tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, iyileşen sayısına dikkat çekti. Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.

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New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen noktada, 15 Mayıs'tan itibaren bazı bölgelerindeki iş yerlerinin tekrar açılabileceğini söyledi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, “İlk vakanın görülmesinden 75 gün sonra, sayılarda azalma görüyoruz ancak hala rakamlar korkunç ve trajik. Herkes tekrar açılmanın bir an önce olmasını istiyor ama uzmanlar bu konuda bizi uyarıyor.” dedi.

New York Valisi, ekonomik açılmaların belirlenen 7 maddelik ölçülere uyan bölgelerde yarından itibaren başlayacağını, fakat neticeleri günlük takip edeceklerini belirtti.

Gidişatı New Yorkluların belirleyeceğini söyleyen Cuomo, “Sizi kim koruyacak ancak kendiniz. Mesela ben bu olay başlayalı annemle hiç bir araya gelmedim. Bu virüs bizi dövmeye devam ediyor ve hakkındaki gerçekler durmadan değişiyor.” ifadesini kullandı.

- İbadethanelerin açılması için erken

İbadethanelerin salgının yayılmasında tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret eden Vali Cuomo, “Kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler kalabalık toplanma yerleridir. Zaten biz enfekte olmaya bu tarz büyük toplantılarla başladık. İnanç ayrımı olmaksızın, bu tüm ibadethaneler için geçerli.” dedi.

- Çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarında artma beklentisiKawasaki sendromu bağlantılı çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarını yakından takip ettiklerini belirten Cuomo, “16 eyalet ve 6 Avrupa ülkesinde görülen bu durum için New York öncülük etmektedir. Çocuklar söz konusu olduğunda elimizden geldiğince çabuk olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 bin kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 bin 403 kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 444 bine yaklaşırken, ölü sayısı 86 bin 244'e yükseldi.

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Kanada’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 293 artarak 5 bin 576’ya yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 293 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle ölü sayısı 5 bin 576’ya çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 244 artarak 73 bin 401’e yükseldi.

Kanada Federal hükümetinin, işini kaybedenler için ve ekonomiyi desteklemek amacıyla daha önce açıkladığı yardım paketine, üniversite öğrencileri de dahil edildi. Başbakan Justin Trudeau öğrencileri kapsayan toplam 9 milyar dolarlık Kovid-19 destek programı için başvuruların bugünden itibaren başlayacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle çalışma ve iş bulma imkanları kısıtlanan öğrenciler, ağustos ayına kadar ayda 1250 dolar devlet yardımı alacak. Bu yardımdan, hem çalışıp hem okuyan ve ayda 1000 dolardan daha az kazanan öğrenciler de yararlanabilecek.

-"Kovid-19 araştırmalarına siber saldırılar var"

Öte yandan Kanada Gizli Servisi CSIS, ülke genelinde Kovid-19’a karşı yürütülen ilmi ve fikri çalışmaların siber saldırı tehdidi altından olduğunu açıkladı.

CSIS’ten yapılan açıklamada, "İşletmelerimiz ve araştırma merkezlerimiz olağanüstü çabalarından dolayı artan yabancı parazit ve casusluk riski altında. CSIS, çalışmaların ve mülkiyet bilgilerinin güvenli şekilde kontrol altında kalmasını sağlamak için bu kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Odak noktası, Kanada fikri mülkiyetini bu tehditlerden ve bununla ilgili işlerden ve ekonomik çıkarlardan korumaktır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, siber riskin hangi ülke veya ülkelerden geldiği, ülkedeki hangi kurum ya da kurumlarda yapılan araştırmaların tehdit altında olduğuna ilişkin detay paylaşılmadı.

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Afrika ülkesi Namibya'da Devlet Başkanı Hage Geingob, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla üst düzey politikacı ve devlet görevlilerinin yeni araba satın almalarını yasakladı.

Namibya Devlet Başkanı Geingob'un sözcüsü Alfredo Hengari, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Namibya devleti olarak 2020 ile 2025 yılları arasında araç filosunda bir yenilenme olmayacak." ifadesini kullandı.

Yasağa üst düzey yetkililerin ve kamu görevlilerinin dahil olduğunu kaydeden Hengari, bu karar ile 200 milyon Namibya dolarının (10,7 milyon ABD doları) korunacağının altını çizdi.

Hengari, "Elde edilen bu para Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık ve ekonomi gibi öncelikli alanlara kaydırılacak." bilgisini paylaştı.

Yapılan kısıtlamalarla politikacı ve devlet görevlileri için aylık benzin tüketimine de sınırlama getirildi.

2,5 milyonluk nüfusa sahip Namibya'da 16 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle şimdiye kadar bir ölüm kayıtlara geçmedi.

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KKTC'den getirilen 288 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da yurda yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Karaman'a getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Polis ekiplerinin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanması dikkati çekti.

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