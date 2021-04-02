Coronavirüs test sonucu ne zaman çıkar? E Nabız ile online Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı, hastanelerde test yaptıran vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan corona virüs testi e Nabız ekranı üzerinden sağlık kuruluşlarına gitmeye gerek kalmadan anında sorgulanabiliyor. Burundan sürüntü alınarak uygulanan covid-19 testinin sonucu hastanelerden verilen barkod numarası ve T.C kimlik numarası bilgileri girilerek sorgulanıyor. Ayrıca e Nabız ekranından hastanın geçmiş hastalıkları ve kullandıkları ilaçların görüntülenmesi tedavi sürecinde rol oynuyor. İşte, E Nabız ile online Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Coronavirüs test sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından e Nabız ekranı üzerinden yayınlanıyor. Koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında test sonuçları bir kaç adımda görüntülenebiliyor. 1 ila 3 gün arasında çıkan testin sonucunu öğrenmek için e Nabız ekranında Covid 19 Test Sonuçlarını ekranını tıklamanız yeterli olacak.
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi.
İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
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E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.