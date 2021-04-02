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Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 22:16 | 

Coronavirüs test sonucu ne zaman çıkar? E Nabız ile online Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı, hastanelerde test yaptıran vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan corona virüs testi e Nabız ekranı üzerinden sağlık kuruluşlarına gitmeye gerek kalmadan anında sorgulanabiliyor. Burundan sürüntü alınarak uygulanan covid-19 testinin sonucu hastanelerden verilen barkod numarası ve T.C kimlik numarası bilgileri girilerek sorgulanıyor. Ayrıca e Nabız ekranından hastanın geçmiş hastalıkları ve kullandıkları ilaçların görüntülenmesi tedavi sürecinde rol oynuyor. İşte, E Nabız ile online Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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Coronavirüs test sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından e Nabız ekranı üzerinden yayınlanıyor. Koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında test sonuçları bir kaç adımda görüntülenebiliyor. 1 ila 3 gün arasında çıkan testin sonucunu öğrenmek için e Nabız ekranında Covid 19 Test Sonuçlarını ekranını tıklamanız yeterli olacak.

2KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi.

İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

3E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

4E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

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E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

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